Завтра в Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В наступні дві доби у західних, завтра також і в Житомирській та Київській областях, післязавтра і на сході країни місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів; в суботу в Україні, крім півдня, невеликі, місцями помірні опади, переважно у вигляді дощу, в Карпатах невеликий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"В наступні дві доби у західних, завтра також і в Житомирській та Київській областях, післязавтра і на сході країни місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів; в суботу в Україні, крім півдня, невеликі, місцями помірні опади, переважно у вигляді дощу, в Карпатах невеликий сніг. Вітер південний та південно-західний, 5-12 м/с, вдень 16 березня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, найближчої ночі в більшості районів Лівобережжя 4-8° морозу, вдень в Україні 4-11° тепла; в Карпатах вночі та вдень 0-6° морозу", - повідомили УНН.
Синоптики підкреслили, що на Київщині завтра місцями невеликий дощ. Вітер південний, помірний. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 6-9° тепла.
Як повідомляв УНН, киянам пообіцяли потепління на вихідних.