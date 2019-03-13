Завтра в Україні дощитиме

КИЇВ. 13 березня. УНН. В наступні дві доби у західних, завтра також і в Житомирській та Київській областях, післязавтра і на сході країни місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів; в суботу в Україні, крім півдня, невеликі, місцями помірні опади, переважно у вигляді дощу, в Карпатах невеликий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.