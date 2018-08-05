Завтра в Украине будет дождливо

В Киеве - местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 18-20°, днем ​​26-28°.



"Человек чувствует субъективно хорошее теплоощущение, механизм терморегуляции не испытывает напряжения. Наблюдается устойчивость внимания, хорошее самочувствие, прекрасное настроение", - добавили синоптики.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.



Как сообщал УНН, средняя месячная температура в августе этого года прогнозируется на уровне 20-25 градусов тепла, что несколько выше средних многолетних значений.



При этом месячное количество осадков в августе 2018 ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм. Такие показатели в большинстве западных областей и на юге страны, как сообщили синоптики, находятся в пределах нормы, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.