Завтра в Україні буде дощити
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У понеділок, 6 серпня, по всій території України очікуються дощі та гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 25-30°, в західних областях місцями 22-24°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-33°. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український Гідрометцентр.
У Києві - місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 18-20°, вдень 26-28°.
"Людина відчуває суб’єктивно гарне тепловідчуття, механізм терморегуляції не зазнає напруження. Спостерігається стійкість уваги, гарне самопочуття, прекрасний настрій", - додали синоптики.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.
Як повідомляв УНН, середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.
При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.