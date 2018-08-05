Завтра в Україні буде дощити

У Києві - місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 18-20°, вдень 26-28°.



"Людина відчуває суб’єктивно гарне тепловідчуття, механізм терморегуляції не зазнає напруження. Спостерігається стійкість уваги, гарне самопочуття, прекрасний настрій", - додали синоптики.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.



Як повідомляв УНН, середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.



При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.