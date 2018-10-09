Завтра в Украине без осадков

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9038 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 71538 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118119 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126062 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165616 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152134 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140175 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130319 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178660 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118291 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Актуальное
Завтра в Украине без осадков

Завтра в Украине без осадков

Киев  •  УНН

 • 10726 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Завтра, 10 октября в Украине без осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"10 октября в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​14-19°, в южной части, на Закарпатье и Донецкой области ночью 6-11°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В столице 10 октября без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем ​​16-18°, добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, погода в октябре в Украине будет характеризоваться более высокими показателями температур на Западной Украине и низкими - на востоке страны, причем большая территория страны будет испытывать недостаток осадков. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ДСНС Украины и НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Вазира Мартазинова.

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