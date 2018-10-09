Завтра в Украине без осадков

"10 октября в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​14-19°, в южной части, на Закарпатье и Донецкой области ночью 6-11°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.



В столице 10 октября без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем ​​16-18°, добавили в пресс-службе.



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Как сообщал УНН, погода в октябре в Украине будет характеризоваться более высокими показателями температур на Западной Украине и низкими - на востоке страны, причем большая территория страны будет испытывать недостаток осадков. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ДСНС Украины и НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Вазира Мартазинова.