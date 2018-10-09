Завтра в Україні без опадів

"10 жовтня в Україні без опадів. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 14-19°; у південній частині, на Закарпатті та Донеччині вночі 6-11°, вдень 18-23°", - сказано у повідомлені.



У столиці 10 жовтня без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°, додали у прес-службі.



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Як повідомляв УНН, погода в жовтні в Україні буде характеризуватися більш високими показниками температур на Західній Україні і низькими - на сході країни, причому велика територія країни буде відчувати брак опадів. Про це повідомила завідувачка відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Вазіра Мартазінова.