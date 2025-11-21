Завтра в центре Киева ограничат движение: почему

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 1138 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 10642 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
16:45 • 17077 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 19976 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 19763 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 24903 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16421 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17553 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16813 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 35484 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
97%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21 ноября, 12:55 • 19024 просмотра
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 5870 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 5404 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 17012 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 15336 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 15384 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 17042 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 24903 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 35484 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 34444 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 15384 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 31595 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 45957 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48005 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61512 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс
Шахед-136

Завтра в центре Киева ограничат движение: почему

Киев • УНН

 • 2210 просмотра

В Киеве 22 ноября ограничат движение транспорта в центральной части города. Это связано с проведением охранных мероприятий, вероятно, чествования памяти жертв голодоморов.

Завтра в центре Киева ограничат движение: почему

Завтра, 22 ноября, в центре столицы будет ограничено движение в связи с проведением охранных мероприятий, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.

22 ноября 2025 года, в связи с проведением охранных мероприятий, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения 

- говорится в сообщении.

Вероятно, мероприятия будут связаны с чествованием памяти жертв голодоморов.

Добавим

В столице приспустили самый большой флаг Украины в память о жертвах голодоморов.

Завтра в 16:00 Киев почтит жертв голодоморов минутой молчания и зажжением свечей – на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида.

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Киев