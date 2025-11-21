Завтра в центре Киева ограничат движение: почему
Киев • УНН
В Киеве 22 ноября ограничат движение транспорта в центральной части города. Это связано с проведением охранных мероприятий, вероятно, чествования памяти жертв голодоморов.
Завтра, 22 ноября, в центре столицы будет ограничено движение в связи с проведением охранных мероприятий, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.
22 ноября 2025 года, в связи с проведением охранных мероприятий, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения
Вероятно, мероприятия будут связаны с чествованием памяти жертв голодоморов.
Добавим
В столице приспустили самый большой флаг Украины в память о жертвах голодоморов.
Завтра в 16:00 Киев почтит жертв голодоморов минутой молчания и зажжением свечей – на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида.