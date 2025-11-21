Завтра у центрі Києва обмежать рух: чому
Київ • УНН
У Києві 22 листопада обмежать рух транспорту в центральній частині міста. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів, ймовірно, вшанування пам'яті жертв голодоморів.
Завтра, 22 листопада, у центрі столиці буде обмежений рух у зв'язку із проведенням охоронюваних заходів, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Києва.
22 листопада 2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху
Ймовірно, заходи будуть пов'язані із вшануванням пам'яті жертв голодоморів.
Додамо
У столиці приспустили найбільший прапор України на вшанування пам’яті жертв голодоморів.
Завтра о 16:00 Київ вшанує жертв голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок – на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.