19:13
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Дипломатка

Завтра у центрі Києва обмежать рух: чому

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

У Києві 22 листопада обмежать рух транспорту в центральній частині міста. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів, ймовірно, вшанування пам'яті жертв голодоморів.

Завтра у центрі Києва обмежать рух: чому

Завтра, 22 листопада, у центрі столиці буде обмежений рух у зв'язку із проведенням охоронюваних заходів, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Києва.

22 листопада 2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху 

- йдеться у повідомленні.

Ймовірно, заходи будуть пов'язані із вшануванням пам'яті жертв голодоморів.

Додамо

У столиці приспустили найбільший прапор України на вшанування пам’яті жертв голодоморів.

Завтра о 16:00 Київ вшанує жертв голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок – на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Київ