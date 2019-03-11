Завтра Украину заснежит
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Завтра в западных и северных областях небольшой мокрый снег, в южной и юго-восточной части умеренный мокрый снег и дождь, днем в Приазовье местами значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных и северных областях небольшой мокрый снег, в южной и юго-восточной части умеренный мокрый снег и дождь, днем в Приазовье местами значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков; ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, ночью на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с, температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла, на Закарпатье до 10° ", -сообщили в пресс-службе.
Синоптики добавили, что в последующие двое суток в большинстве областей без осадков, лишь 13 февраля в восточных областях, Приазовье и Крыму, 14 марта в западных областях небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 1-6 ° мороза, днем 4-9 ° тепла, на юге, в четверг и на западе страны ночью около 0°, днем 6-11 ° тепла.
"Киевской области завтра ночью без существенных осадков, днем небольшой снег с дождем. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью 1-4° мороза, днем 4-6° тепла", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Как сообщал УНН, во Львовской области объявили штормовое предупреждение .