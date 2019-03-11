На Львівщині оголосили штормове попередження

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Жителів Львівської області попередили про погіршення погоди. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"В найближчу годину із збереженням до кінця доби 11 березня у Львівській області очікується надзвичайний вітер південно-західний з переходом на північно-західний з поривами 35-40 м/с (ІІІ рівень небезпечності, червоний)", - повідомили у прес-службі. 

Нагадаємо,сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі температура може опуститись до 1° морозу, а вдень піднятись до 18° тепла.

Вночі температура може опуститись до 1° морозу, а вдень піднятись до 18° тепла.

Також очікується вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті 29-34 м/с.

"Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла; вдень у західних та північних областях 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, на високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.

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