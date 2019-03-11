Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Жителей Львовской области предупредили об ухудшении погоды. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 11 марта во Львовской области ожидается чрезвычайный ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 35-40 м/с (ІІІ уровень опасности, красный)", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью температура может опуститься до 1 ° мороза, а днем подняться до 18 ° тепла.

Ночью температура может опуститься до 1 ° мороза, а днем подняться до 18 ° тепла.

Также ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м / с, в Карпатах и на Прикарпатье 29-34 м / с.

"Температура ночью от 1 ° мороза до 4 ° тепла, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 3-8 ° тепла, днем в западных и северных областях 5-10 ° тепла, на остальной территории 9-14 °, на юге страны до 18 ° ", - сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на высокогорье Карпат ночью существенный, днем умеренный снег, температура в течение суток 1-6 ° мороза.

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