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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78043 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101525 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136230 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134601 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131692 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126067 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117924 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141511 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Завтра Украину накроет магнитная буря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Астрономы прогнозируют 8 февраля магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

"8 февраля будут фиксироваться магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1", - говорится в сообщении.

Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.

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По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события прошлого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Кроме того 11 сентября на Земле наблюдалась одна из крупнейших магнитных бурь прошлого года.

Напомним, ученые заявили о смене орбиты Земли.

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