Завтра в Третейском суде стартуют слушания "Украина против Российской Федерации"

Слушания будут проходить с 10 по 15 июня в Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Арбитражный суд, сформированный двумя странами в 2016 году в составе 5 арбитров, заслушает аргументы сторон по вопросам юрисдикции. По итогам он должен решить, есть ли у него достаточная компетенция для рассмотрения жалобы.

Если по итогам заседания арбитражный суд согласится с аргументами Украины, процесс продолжится рассмотрением спора по существу.

Агентом Украины на предстоящих слушаниях будет выступать Заместитель Министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Представителем Российской Федерации на слушаниях предназначен посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач.

На прошлой неделе в Гааге в Нидерландах, где работает Международный суд, высший судебный орган в системе Организации Объединенных Наций, завершились очередные слушания по делу "Украина против Российской Федерации".

Обе стороны по очереди изложили свои аргументы относительно того, имеет ли суд признать свою юрисдикцию в этом деле и перейти к ее рассмотрению по существу (как того хочет украинская сторона) или нет (чего добивается Россия). Теперь Международный суд должен принять решение по этому поводу, но точная дата еще не известна, суд обещает объявить ее "в надлежащее время".

Украинская сторона, со своей стороны, считает, что именно она убедительно доказала приемлемость рассмотрения в Международном суде ее иска о нарушении Россией двух международных конвенций, участниками которых являются оба государства: Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев поэтому надеется на положительное решение суда по юрисдикции и считает, что имеет хорошие шансы и на победу при рассмотрении дела по существу.