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Завтра у Третейському суді стартують слухання “Україна проти Російської Федерації”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У понеділок в Гаазі почнуться усні слухання в рамках міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для розгляду справи, яка стосується прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці, передає УНН.

Слухання триватимуть з 10 по 15 червня у Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Арбітражний трибунал, сформований двома країнами в 2016 році в складі 5 арбітрів, заслухає аргументи сторін з питань юрисдикції. За підсумками він повинен буде вирішити, чи є у нього достатня компетенція для розгляду скарги.
Якщо за підсумками засідання арбітражний трибунал погодиться з аргументами України, процес продовжиться розглядом спору по суті.

Агентом України на майбутніх слуханнях виступатиме Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Представником Російської Федерації на слуханнях призначений посол з особливих доручень МЗС Росії Дмитро Лобач.
Нагадаємо, минулого тижня в Гаазі в Нідерландах, де працює Міжнародний суд, найвищий судовий орган у системі Організації Об’єднаних Націй, завершилися чергові слухання у справі “Україна проти Російської Федерації”.

Обидві сторони по черзі виклали свої аргументи щодо того, чи має суд визнати свою юрисдикцію в цій справі і перейти до її розгляду по суті (як того прагне українська сторона), чи ні (чого домагається Росія). Тепер Міжнародний суд має ухвалити рішення з цього приводу, але точна дата цього ще не відома, суд обіцяє оголосити її “в належний час”.

Українська сторона, зі свого боку, вважає, що саме вона переконливо довела прийнятність розгляду в Міжнародному суді її позову щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій, учасницями яких є обидві держави: Конвенції про протидію фінансуванню тероризму і Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Київ відтак сподівається на позитивне рішення суду щодо юрисдикції і вважає, що має добрі шанси й на перемогу при розгляді справи по суті

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