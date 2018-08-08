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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31391 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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8 марта, 13:20 • 121529 просмотра

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Завтра в театре на Подоле попрощаются с режиссером Славинским

Завтра в театре на Подоле попрощаются с режиссером Славинским

Киев  •  УНН

 • 12062 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В четверг в Киевском академическом драматическом театре на Подоле попрощаются с актером и режиссером Игорем Славинским. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, передает УНН.

"9 августа в Киеве состоится прощание с известным украинским актером и режиссером Игорем Славинским. Прощание начнется в 10:00 в Киевском академическом драматическом театре на Подоле (Киев, Андреевский спуск 20А)", - сказано в сообщении.

Напомним, во вторник, 7 августа, стало известно о смерти актера и режиссера-постановщика Киевского академического драматического театра на Подоле Игоря Славинского.

Славинскому было 66 лет. Причина смерти режиссера пока не известна. Режиссер занимал должность режиссера-постановщика театра на Подоле с 2008 года, и ставил спектакли и на сценах других театров, играл в театрах и преподавал актерское мастерство. На его счету несколько десятков ролей в кино и сериалах.

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