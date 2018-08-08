Завтра в театре на Подоле попрощаются с режиссером Славинским

"9 августа в Киеве состоится прощание с известным украинским актером и режиссером Игорем Славинским. Прощание начнется в 10:00 в Киевском академическом драматическом театре на Подоле (Киев, Андреевский спуск 20А)", - сказано в сообщении.

Напомним, во вторник, 7 августа, стало известно о смерти актера и режиссера-постановщика Киевского академического драматического театра на Подоле Игоря Славинского.

Славинскому было 66 лет. Причина смерти режиссера пока не известна. Режиссер занимал должность режиссера-постановщика театра на Подоле с 2008 года, и ставил спектакли и на сценах других театров, играл в театрах и преподавал актерское мастерство. На его счету несколько десятков ролей в кино и сериалах.