Завтра у театрі на Подолі попрощаються з режисером Славинським
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У четвер в Київському академічному драматичному театрі на Подолі попрощаються з актором і режисером Ігорем Славинським. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України, передає УНН.
“9 серпня у Києві відбудеться прощання з відомим українським актором та режисером Ігорем Славинським. Прощання розпочнеться о 10:00 у Київському академічному драматичному театрі на Подолі (Київ, Андріївський узвіз 20А)”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 7 серпня, стало відомо про смерть актора та режисера-постановника Київського академічного драматичного театру на Подолі Ігоря Славинського.
Славинському було 66 років. Причина смерті режисера наразі не відома. Режисер обіймав посаду режисера-постановника Театру на Подолі з 2008 року, та ставив вистави і на сценах інших театрів, грав у театрах і викладав акторську майстерність. На його рахунку кілька десятків ролей в кіно і серіалах.