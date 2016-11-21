Завтра в Киеве откроется Национальный форум по обращению с опасными отходами

"В Украине токсичные отходы, которые не были утилизированы, ежегодно загрязняют окружающую среду. Участились случаи сброса отработанных люминесцентных ламп в окружающую среду, в частности, такие свалки нашли вблизи г. Чигирин (Черкасская область), с. Зметнев (Черниговская область), на территории Диканьского района Полтавской области, в г. Киеве (ул. Коллекторная) и других населенных пунктах. Кроме этого, недавно на территории г. Черкассы нашли склад с опасными отходами, которые хранились под открытым небом ", - говорится в сообщении.

В связи с такой ситуацией, основными вопросами Национального форума будут:

- Проблемы адаптации украинского законодательства к требованиям Европейского Союза;

- Перспективы новой инфраструктуры и возможности передовых технологий обращения с опасными отходами;

- Формирование нормативно-правовой базы в сфере обращения с опасными отходами;

- Налаживание и укрепление международного сотрудничества;

- Особенности обращения с опасными отходами в Украине;

- Технологии переработки, очистки и утилизации отходов и др.

Также отмечается, что в Форуме примут участие: вице-премьер-министр Украины Кистион Владимир, министр экологии и природных ресурсов Украины Семерак Остап, народный депутат Украины Недава Олег, председатель правления компании "Si Group Consort. Ltd. "Марчевский Илья, председатель Всеукраинской экологической лиги Тимочко Татьяна, руководители международных кампаний, работающих в сфере обращения с опасными отходами.

Кроме того, будут представлены расследование незаконной деятельности в сфере обращения с опасными отходами предприятий-лицензиатов.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов осуществляет сейчас проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно .

Такие же данные подтверждают экологи. Они объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве.

Такой законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде .

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов .