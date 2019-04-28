Завтра в Киеве резко снизится температура
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Завтра в Киеве ожидают дождь, температура снизится до 11-13° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Ясно. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 11-13°", - сообщили синоптики.
По их информации, в Киевской области завтра ожидаются грозы.
"Дождь, местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 11-16°", - сообщили в Укргидрометцентре.
Напомним, май придет в Украину с грозами, градом и шквалами.