Завтра у Києві різко знизиться температура
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Завтра у Києві очікують дощ, температура знизиться до 11-13° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Хмарно, дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 11-13°", - повідомили синоптики.
За їх інформацією в Київській області завтра очікуються грози.
"Дощ, місцями значний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 11-16°", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, травень прийде в Україну з грозами, градом та шквалами.