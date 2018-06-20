Завтра в Киеве попрощаются с Иваном Драчем
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Завтра во Владимирском соборе попрощаются с украинским поэтом и государственным деятелем Иваном Драчем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, передает УНН.
“Прощание начнется в 10:00 (21 июня — ред.) во Владимирском соборе”, — говорится в сообщении.
В 10:30 состоится поминальная литургия, которую возглавит Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. В 12:00 — отбытия на кладбище с.Телижинци, что в Киевской области.
Как сообщал УНН, 19 июня в больнице “Феофания” после тяжелой болезни на 81-м году жизни умер известный украинский писатель Иван Драч.