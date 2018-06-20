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Завтра у Києві попрощаються з Іваном Драчем

Завтра у Києві попрощаються з Іваном Драчем

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Завтра у Володимирському соборі попрощаються з українським поетом та державним діячем Іваном Драчем. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України, передає УНН.

“Прощання розпочнеться о 10:00 (21 червня — ред.) у Володимирському соборі”, — сказано у повідомленні.

О 10:30 відбудеться поминальна літургія, яку очолить Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. О 12:00 — відбуття до кладовища с.Теліжинці, що в Київській області.

Як повідомляв УНН, 19 червня у лікарні “Феофанія” після важкої хвороби на 81-му році життя помер відомий український письменник Іван Драч.

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