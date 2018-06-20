Завтра у Києві попрощаються з Іваном Драчем
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Завтра у Володимирському соборі попрощаються з українським поетом та державним діячем Іваном Драчем. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України, передає УНН.
“Прощання розпочнеться о 10:00 (21 червня — ред.) у Володимирському соборі”, — сказано у повідомленні.
О 10:30 відбудеться поминальна літургія, яку очолить Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. О 12:00 — відбуття до кладовища с.Теліжинці, що в Київській області.
Як повідомляв УНН, 19 червня у лікарні “Феофанія” після важкої хвороби на 81-му році життя помер відомий український письменник Іван Драч.