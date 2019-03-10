Завтра в Киеве будет дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Завтра в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентре.
Как сообщили синоптики, ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с".
Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.
В Киевской области тоже будет облачно с прояснениями, небольшой дождь.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла", - сообщили синоптики.
Напомним, завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью температура может опуститься до 1° мороза, а днем подняться до 18° тепла.