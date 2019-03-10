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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 19025 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115580 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119297 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121807 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121246 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152431 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117100 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141216 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145138 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Завтра в Киеве будет дождь

Завтра в Киеве будет дождь

Киев  •  УНН

 • 12447 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Завтра в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентре.

Как сообщили синоптики, ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с".

Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.

В Киевской области тоже будет облачно с прояснениями, небольшой дождь.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла", - сообщили синоптики.

Напомним, завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью температура может опуститься до 1° мороза, а днем подняться до 18° тепла.

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