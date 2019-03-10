Завтра у Києві дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Завтра у Києві буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентрі.
Як повідомили синоптики, вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с".
Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.
У Київській області теж буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі температура може опуститись до 1° морозу, а вдень піднятись до 18° тепла.