Завтра в Днепре состоится матч ветеранов украинского футбола

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107299 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114589 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152539 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146403 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128653 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172622 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Завтра в Днепре состоится матч ветеранов украинского футбола

Завтра в Днепре состоится матч ветеранов украинского футбола

Киев  •  УНН

 • 7983 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В субботу 10 ноября в Днепре ветераны украинского футбола сыграют матч. Мероприятие приурочено к 100-летию ФК "Днепр". Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил чемпион СССР по футболу Александр Лысенко, передает УНН.

Торжественная часть празднования начнется в 15:00 на стадионе "Днепр-Арена", уточнил Лысенко.

"Планируется концертная программа и розыгрыши. После этого начнется матч. Вход - бесплатный", - сказал он.

В футбольном матче примут участие 47 игроков, которые будут представлять две команды: ветераны ФК "Днепр" и ветеранская сборная Украины.

В мероприятии примут участие футболисты Олег Протасов, Мирон Маркевич, Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Владимир Бессонов, Геннадий Литовченко и многие другие, добавил Лысенко.

Напомним, матч Украина-Турция состоится в Анталии.

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