Завтра в Днепре состоится матч ветеранов украинского футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В субботу 10 ноября в Днепре ветераны украинского футбола сыграют матч. Мероприятие приурочено к 100-летию ФК "Днепр". Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил чемпион СССР по футболу Александр Лысенко, передает УНН.
Торжественная часть празднования начнется в 15:00 на стадионе "Днепр-Арена", уточнил Лысенко.
"Планируется концертная программа и розыгрыши. После этого начнется матч. Вход - бесплатный", - сказал он.
В футбольном матче примут участие 47 игроков, которые будут представлять две команды: ветераны ФК "Днепр" и ветеранская сборная Украины.
В мероприятии примут участие футболисты Олег Протасов, Мирон Маркевич, Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Владимир Бессонов, Геннадий Литовченко и многие другие, добавил Лысенко.
Напомним, матч Украина-Турция состоится в Анталии.