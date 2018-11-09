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Завтра у Дніпрі відбудеться матч ветеранів українського футболу

Завтра у Дніпрі відбудеться матч ветеранів українського футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У суботу 10 листопада в Дніпрі ветерани українського футболу зіграють матч. Захід приурочений до 100-річчя ФК "Дніпро". Про під час прес-конференції журналістам повідомив чемпіон СРСР із футболу Олександр Лисенко, передає УНН.

Урочиста частина святкування розпочнеться о 15:00 на стадіоні "Дніпро-Арена", уточнив Лисенко.

"Планується концертна програма та розіграші. Після цього розпочнеться матч. Вхід - безкоштовний", - сказав він.

У футбольному матчі візьмуть участь 47 гравців, які представлятимуть дві команди: ветерани ФК "Дніпро" та ветеранська збірна України.

У заході візьмуть участь футболісти Олег Протасов, Мирон Маркевич, Сергій Назаренко, Олег Шелаєв, Володимир Безсонов, Геннадій Литовченко та багато інших, додав Лисенко.

Нагадаємо, матч Україна-Туреччина відбудеться в Анталії

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