Завтра у Дніпрі відбудеться матч ветеранів українського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У суботу 10 листопада в Дніпрі ветерани українського футболу зіграють матч. Захід приурочений до 100-річчя ФК "Дніпро". Про під час прес-конференції журналістам повідомив чемпіон СРСР із футболу Олександр Лисенко, передає УНН.
Урочиста частина святкування розпочнеться о 15:00 на стадіоні "Дніпро-Арена", уточнив Лисенко.
"Планується концертна програма та розіграші. Після цього розпочнеться матч. Вхід - безкоштовний", - сказав він.
У футбольному матчі візьмуть участь 47 гравців, які представлятимуть дві команди: ветерани ФК "Дніпро" та ветеранська збірна України.
У заході візьмуть участь футболісти Олег Протасов, Мирон Маркевич, Сергій Назаренко, Олег Шелаєв, Володимир Безсонов, Геннадій Литовченко та багато інших, додав Лисенко.
Нагадаємо, матч Україна-Туреччина відбудеться в Анталії.