Завтра будут продолжаться стабилизационные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. 9 ноября в Украине продлятся стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети.
Подробности
«Завтра, 9 ноября, по распоряжению НЭК Укрэнерго с 6 утра продлятся стабилизационные отключения», - сообщили в ДТЭК.
В компании подчеркнули, что делают все необходимое, чтобы они происходили согласно графику, размещенному на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.
«Экстренных отключений не предусматривается», - добавили в компании.