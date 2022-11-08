Завтра будут продолжаться стабилизационные отключения света

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«Завтра, 9 ноября, по распоряжению НЭК Укрэнерго с 6 утра продлятся стабилизационные отключения», - сообщили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что делают все необходимое, чтобы они происходили согласно графику, размещенному на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

«Экстренных отключений не предусматривается», - добавили в компании.