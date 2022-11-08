Завтра триватимуть стабілізаційні відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. 9 листопада в Україні триватимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Деталі
«Завтра, 9 листопада, за розпорядженням НЕК Укренерго з 6 ранку триватимуть стабілізаційні відключення», - повідомили у ДТЕК.
У компанії наголосили, що роблять все необхідне, щоб вони відбувались згідно графіку, що розміщений на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.
«Екстрених відключень не передбачається», - додали у компанії.