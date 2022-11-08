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Завтра триватимуть стабілізаційні відключення світла

Завтра триватимуть стабілізаційні відключення світла

Київ • УНН

 • 280387 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. 9 листопада в Україні триватимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Деталі

«Завтра, 9 листопада, за розпорядженням НЕК Укренерго з 6 ранку триватимуть стабілізаційні відключення», - повідомили у ДТЕК.

У компанії наголосили, що роблять все необхідне, щоб вони відбувались згідно графіку, що розміщений на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«Екстрених відключень не передбачається», - додали у компанії.

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