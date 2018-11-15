Завтра Софию Киевскую подсветят фиолетовым цветом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В пятницу, 16 ноября, Софию Киевскую подсветят фиолетовым цветом к Международному дню недоношенных детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
“16 ноября в 18:30 в столице состоится традиционная подсветка Софии Киевской фиолетовым цветом. Фиолетовый цвет — символ Международного дня недоношенных детей”, — говорится в сообщении.
Архитектурные сооружения и памятники многих стран мира подсвечивают фиолетовым, а известные личности надевают фиолетовые элементы одежды, чем призывают обратить внимание на проблему рождения недоношенных детей, подчеркнули в КГГА.
Отмечать Международный день преждевременно родившегося ребенка с конференциями, подсветкой известных архитектурных сооружений фиолетовым цветом и праздниками для детей и врачей также будут в Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове, Виннице, Львове, Чернигове, Хмельницком, Житомире, Мариуполе, Ровно, Сумах, Ивано Франковске, Черновцах.
Справка: Всемирный день недоношенных детей-Международный день, установленный Европейским фондом помощи новорожденным (англ. European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI) и партнерами в 2008 году, который отмечается ежегодно 17 ноября.
Этот день сначала назывался “День осведомленности о недоношенности” (англ. Prematurity Awareness Day), но в 2011 году сменил название на “Всемирный день недоношенных детей”. В 2018 году EFCNI в плакате к десятой годовщине празднования в открытке на украинском языке называет его — “Всемирный день преждевременно родившегося ребенка”.
Как сообщал УНН, в День Независимости Украины статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро подсветили цветами украинского флага.