Завтра Софию Киевскую подсветят фиолетовым цветом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106532 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113203 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150656 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145111 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136764 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128363 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171622 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Завтра Софию Киевскую подсветят фиолетовым цветом

Завтра Софию Киевскую подсветят фиолетовым цветом

Киев  •  УНН

 • 11028 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В пятницу, 16 ноября, Софию Киевскую подсветят фиолетовым цветом к Международному дню недоношенных детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

“16 ноября в 18:30 в столице состоится традиционная подсветка Софии Киевской фиолетовым цветом. Фиолетовый цвет — символ Международного дня недоношенных детей”, — говорится в сообщении.

Архитектурные сооружения и памятники многих стран мира подсвечивают фиолетовым, а известные личности надевают фиолетовые элементы одежды, чем призывают обратить внимание на проблему рождения недоношенных детей, подчеркнули в КГГА.

Отмечать Международный день преждевременно родившегося ребенка с конференциями, подсветкой известных архитектурных сооружений фиолетовым цветом и праздниками для детей и врачей также будут в Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове, Виннице, Львове, Чернигове, Хмельницком, Житомире, Мариуполе, Ровно, Сумах, Ивано Франковске, Черновцах.

Справка: Всемирный день недоношенных детей-Международный день, установленный Европейским фондом помощи новорожденным (англ. European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI) и партнерами в 2008 году, который отмечается ежегодно 17 ноября.

Этот день сначала назывался “День осведомленности о недоношенности” (англ. Prematurity Awareness Day), но в 2011 году сменил название на “Всемирный день недоношенных детей”. В 2018 году EFCNI в плакате к десятой годовщине празднования в открытке на украинском языке называет его — “Всемирный день преждевременно родившегося ребенка”.

Как сообщал УНН, в День Независимости Украины статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро подсветили цветами украинского флага.

Украинские Национальные Новости

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