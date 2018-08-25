Статую Христа в Ріо підсвітили кольорами українського прапору
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У День Незалежності України статую Христа-Спасителя на горі Корковаду в Ріо-де-Жанейро підсвітили кольорами українського прапору. Про це повідомили у посольстві України у Бразилії, передає УНН.
Як відзначили дипломати, подібна акція відбувається уже вп'яте.
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"П‘ятий рік поспіль в День Незалежності України Христос Іскупитель в Ріо-де-Жанейро підсвічується в наші кольори на знак солідарності з Україною та українським народом", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.
Як повідомляв УНН, Україну з державним святом привітав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він привітав державу новим гаслом ЗСУ "Слава Україні" на сторінці уряду Канади.
П‘ятий рік поспіль в День Незалежності України Христос Іскупитель в Ріо де Жанейро підсвічується в наші кольори на знак солідарності з Україною та українським народом pic.twitter.com/9F8RMw3G3v— UKR Embassy in BRA (@UKRinBRA) 25 серпня 2018 р.