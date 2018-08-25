Статую Христа в Рио подсветили цветами украинского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В День Независимости Украины статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро подсветили цветами украинского флага. Об этом сообщили в посольстве Украины в Бразилии, передает УНН.
Как отметили дипломаты, подобная акция проходит уже в пятый раз.
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"Пятый год подряд в День Независимости Украины Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро подсвечивается в наши цвета в знак солидарности с Украиной и украинским народом", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Как сообщал УНН, Украину с государственным праздником поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он поздравил государство новым лозунгом ВСУ "Слава Украине" на странице правительства Канады.
Пятый год подряд в День Независимости Украины Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро подсвечивается в наши цвета в знак солидарности с Украиной и украинским народом