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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Статую Христа в Рио подсветили цветами украинского флага

Киев • УНН

 • 18144 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В День Независимости Украины статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро подсветили цветами украинского флага. Об этом сообщили в посольстве Украины в Бразилии, передает УНН.

Статую Христа в Рио подсветили цветами украинского флага

Как отметили дипломаты, подобная акция проходит уже в пятый раз.

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"Пятый год подряд в День Независимости Украины Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро подсвечивается в наши цвета в знак солидарности с Украиной и украинским народом", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщал УНН, Украину с государственным праздником поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он поздравил государство новым лозунгом ВСУ "Слава Украине" на странице правительства Канады.

Пятый год подряд в День Независимости Украины Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро подсвечивается в наши цвета в знак солидарности с Украиной и украинским народом

Украинские Национальные Новости

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