Завтра Софію Київську підсвітять фіолетовим кольором

“16 листопада о 18:30 у столиці відбудеться традиційне підсвічування Софії Київської фіолетовим кольором. Фіолетовий колір — символ Міжнародного дня передчасно народжених дітей”, — йдеться в повідомленні.

Архітектурні споруди та пам’ятки багатьох країн світу підсвічують фіолетовим, а відомі особистості вдягають фіолетові елементи одягу, чим закликають звернути увагу на проблему народження недоношених дітей, підкреслили у КМДА.

Відзначання Міжнародного дня передчасно народженої дитини із конференціями, підсвіченням відомих архітектурних споруд фіолетовим кольором та Святами для дітей та лікарів також відбудуться у Полтаві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Вінниці, Львові, Чернігові, Хмельницькому, Житомирі, Маріуполі, Рівному, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях.

Довідка: Всесвітній день недоношених дітей— Міжнародний день, встановлений Європейським фондом допомоги новонародженим (англ. European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI) та партнерами у 2008 році, який відзначається щорічно 17 листопада.

Цей день спочатку мав назву “День поінформованості про недоношеність” (англ. Prematurity Awareness Day), але у 2011 році змінив назву на “Всесвітній день недоношених дітей”. В 2018 році EFCNI в плакаті до десятої річниці відзначення в листівці українською мовою називає його — “Всесвітній день передчасно народженого малюка”.

