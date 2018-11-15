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Завтра Софію Київську підсвітять фіолетовим кольором

Завтра Софію Київську підсвітять фіолетовим кольором

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У п’ятницю, 16 листопада, Софію Київську підсвітять фіолетовим кольором до Міжнародного дня передчасно народжених дітей. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

“16 листопада о 18:30 у столиці відбудеться традиційне підсвічування Софії Київської фіолетовим кольором. Фіолетовий колір — символ Міжнародного дня передчасно народжених дітей”, — йдеться в повідомленні.

Архітектурні споруди та пам’ятки багатьох країн світу підсвічують фіолетовим, а відомі особистості вдягають фіолетові елементи одягу, чим закликають звернути увагу на проблему народження недоношених дітей, підкреслили у КМДА.

Відзначання Міжнародного дня передчасно народженої дитини із конференціями, підсвіченням відомих архітектурних споруд фіолетовим кольором та Святами для дітей та лікарів також відбудуться у Полтаві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Вінниці, Львові, Чернігові, Хмельницькому, Житомирі, Маріуполі, Рівному, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях.

Довідка: Всесвітній день недоношених дітей— Міжнародний день, встановлений Європейським фондом допомоги новонародженим (англ. European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI) та партнерами у 2008 році, який відзначається щорічно 17 листопада.

Цей день спочатку мав назву “День поінформованості про недоношеність” (англ. Prematurity Awareness Day), але у 2011 році змінив назву на “Всесвітній день недоношених дітей”. В 2018 році EFCNI в плакаті до десятої річниці відзначення в листівці українською мовою називає його — “Всесвітній день передчасно народженого малюка”.

Як повідомляв УНН, у День Незалежності України статую Христа-Спасителя на горі Корковаду в Ріо-де-Жанейро підсвітили кольорами українського прапору.

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