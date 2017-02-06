Завтра словацкая сторона начнет ликвидировать огромный ледовый затор на границе с Украиной
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Завтра, 6 февраля, специалисты водного хозяйства Кошицкого края (Словакия) начнут ликвидировать огромный ледовый затор, образовавшийся на границе с Украиной и угрожал подтоплением г. Ужгород, передает корреспондент УНН.
Такая информация, по итогам совместного украинско-словацкого обследования пограничного участка реки Уж, была обнародована сегодня, 5 февраля, бассейновым управлением водных ресурсов реки Тиса.
В ходе обследования было установлено, что на р. Уж образовался ледовый затор длиной 5,65 километра, из которых 5 километров - на украинской стороне (участок от госграницы до с. Сторожница Ужгородского района), и 0,65 километра в словацкой стороне.
В связи с тем, что начало затора находится в Словакии ниже села Пинковце, украинская сторона обратилась с просьбой к соседям принять все возможные меры для ликвидации данного затора. Эти мероприятия выполняются в рамках выполнения Соглашения между Правительством Украины и Правительством Словацкой Республики по вопросам водного хозяйства на пограничных водах и с целью улучшения условий прохождения паводка на пограничном участке реки Уж.
В настоящее время затор угрозы подтопления не несет. Словацкие водники приступят к выполнению работ завтра, 6 февраля. Предварительно известно, что ледовые накопления будут разгребать экскаваторами, без применения пиротехнических бригад для подрыва льда.
Как ранее сообщал УНН, из гигантский ледовый затор на территории Словакии может затопить Ужгород.