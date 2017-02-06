Завтра словацька сторона почне ліквідовувати велетенський льодовий затор на кордоні з Україною
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Завтра, 6 лютого, фахівці водного господарства Кошицького краю (Словаччина) почнуть ліквідовувати велетенський льодовий затор, що утворився на кордоні з Україною та загрожував підтопленням м. Ужгород, передає кореспондент УНН.
Така інформація, за підсумками спільного українсько-словацького обстеження прикордонної ділянки річки Уж, була оприлюднена сьогодні, 5 лютого, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса.
У ході обстеження було встановлено, що на р. Уж утворився льодовий затор довжиною 5,65 кілометри, з яких 5 кілометрів — на українській стороні (ділянка від держкордону до с. Сторожниця Ужгородського району), і 0,65 кілометри на словацькій стороні.
У зв’язку із тим, що початок затору знаходиться у Словаччині нижче села Пінковце, українська сторона звернулася з проханням до сусідів ужити всіх можливих заходів для ліквідації даного затору. Ці заходи виконуються у рамках виконання Угоди між Урядом України і Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах та з метою покращення умов проходження паводку на прикордонній ділянці річки Уж.
На даний час затор загрози підтоплення не несе. Словацькі водники розпочнуть виконання робіт завтра, 6 лютого. Попередньо відомо, що льодові нагромадження будуть розгрібати екскаваторами, не залучаючи піротехнічні бригади для підриву криги.
Як раніше повідомляв УНН, через велетенський льодовий затор на території Словаччини може затопити Ужгород.