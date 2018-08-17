Завтра движение в столичной подземке снова ограничат

“В субботу, 18 августа, после окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станции ”Дворец спорта“, ”Олимпийская“ и ”Площадь Льва Толстого“", - говорится в сообщении.

В столичном метрополитене заранее приносят извинения за возможные неудобства.

Напомним, на День Независимости метро будет работать до двух ночи. Также 24 августа с 08:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро “Майдан Независимости” и “Крещатик” на ул. Институтскую.

Кроме того, накануне торжеств по случаю Дня независимости Украины в течение 18, 20 и 22 августа в центре столицы состоится ряд подготовительных мероприятий. В настоящее время ряд улиц города будут перекрыты.

Ранее столичные власти объявили программу праздничных мероприятий ко Дню независимости.