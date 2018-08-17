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Завтра движение в столичной подземке снова ограничат

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В субботу, 18 августа, в связи с проведением на НСК “Олимпийский” футбольного матча между командами “Динамо” (Киев) и “Александрия” (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.

Завтра движение в столичной подземке снова ограничат

“В субботу, 18 августа, после окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станции ”Дворец спорта“, ”Олимпийская“ и ”Площадь Льва Толстого“", - говорится в сообщении.

В столичном метрополитене заранее приносят извинения за возможные неудобства.

Напомним, на День Независимости метро будет работать до двух ночи. Также 24 августа с 08:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро “Майдан Независимости” и “Крещатик” на ул. Институтскую.

Кроме того, накануне торжеств по случаю Дня независимости Украины в течение 18, 20 и 22 августа в центре столицы состоится ряд подготовительных мероприятий. В настоящее время ряд улиц города будут перекрыты.

Ранее столичные власти объявили программу праздничных мероприятий ко Дню независимости.

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