Завтра движение в столичной подземке снова ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В субботу, 18 августа, в связи с проведением на НСК “Олимпийский” футбольного матча между командами “Динамо” (Киев) и “Александрия” (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.
“В субботу, 18 августа, после окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станции ”Дворец спорта“, ”Олимпийская“ и ”Площадь Льва Толстого“", - говорится в сообщении.
В столичном метрополитене заранее приносят извинения за возможные неудобства.
Напомним, на День Независимости метро будет работать до двух ночи. Также 24 августа с 08:00 до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро “Майдан Независимости” и “Крещатик” на ул. Институтскую.
Кроме того, накануне торжеств по случаю Дня независимости Украины в течение 18, 20 и 22 августа в центре столицы состоится ряд подготовительных мероприятий. В настоящее время ряд улиц города будут перекрыты.
Ранее столичные власти объявили программу праздничных мероприятий ко Дню независимости.