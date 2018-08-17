Завтра рух у столичній підземці знову обмежать
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У суботу, 18 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Олександрія” (Олександрія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен", передає УНН.
“У суботу, 18 серпня, після закінчення гри, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій „Палац спорту“, „Олімпійська“ та „Площа Льва Толстого“”, — йдеться у повідомленні.
У столичному метрополітені заздалегідь перепрошують за можливі незручності.
Нагадаємо, на День Незалежності метро працюватиме до другої ночі. Також 24 серпня із 08:00 до завершення урочистих заходів у центрі міста буде тимчасово закрито входи та виходи зі станцій метро “Майдан Незалежності” та “Хрещатик” на вул. Інститутську.
Крім того, напередодні урочистостей з нагоди Дня незалежності України упродовж 18, 20 і 22 серпня у центрі столиці відбудеться низка підготовчих заходів. На цей час ряд вулиць міста буде перекрито.
Раніше столична влада оголосила програму святкових заходів до Дня незалежності.