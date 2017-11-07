Завтра движение транспорта по Московскому мосту в Киеве частично ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Завтра, 8 ноября, с 11:00 до 16:00 в первой полосе будет ограничено движение транспорта по Московскому мосту и мосту через р. Десенку в связи с ремонтом дорожного покрытия. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.
В "Киевавтодоре" призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
Как сообщал УНН, движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат в связи с ремонтом дорожного покрытия. Ограничение будет действовать с 21:00 8 ноября до 6:00 9 ноября.