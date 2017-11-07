Завтра рух транспорту Московським мостом у Києві частково обмежать

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Завтра, 8 листопада, з 11:00 до 16:00 у першій смузі буде обмежено рух транспорту Московським мостом і мостом через р. Десенку в зв’язку з ремонтом дорожнього покриття. Про це повідомили в КК “Київавтодор”, передає УНН.