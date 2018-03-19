Завтра Рада попытается утвердить повестку дня сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Во вторник 20 марта Верховная Рада Украины попытается утвердить повестку дня сессии. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Первым вопросом у нас будет утверждение повестки дня на сессии. (Хочу - ред.) еще раз призвать глав фракций озвучить те законопроекты, которые не попали в постановление о порядке дня, чтобы мы могли их включить по итогам работы согласительного совета. Я очень надеюсь, что завтра мы сможем выйти на положительное голосование по повестке дня сессии", - подчеркнул А.Парубий.
Как сообщал УНН, 13 марта депутаты провалили повестку дня сессии.