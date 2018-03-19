Завтра Рада спробує затвердити порядок денний сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У вівторок 20 березня Верховна Рада України спробує затвердити порядок денний сесії. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Першим питанням у нас буде затвердження порядку денного на сесії. (Хочу — ред.) ще раз закликати голів фракцій озвучити ті законопроекти, які не попали в постанову про порядок денний, щоб ми могли їх включити за підсумками роботи погоджувальної ради. Я дуже сподіваюсь, що завтра ми зможемо вийти на позитивне голосування по порядку денному сесії”, — підкреслив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, 13 березня депутати провалили порядок денний сесії.