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Завтра Рада спробує затвердити порядок денний сесії

Завтра Рада спробує затвердити порядок денний сесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У вівторок 20 березня Верховна Рада України спробує затвердити порядок денний сесії. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Першим питанням у нас буде затвердження порядку денного на сесії. (Хочу — ред.) ще раз закликати голів фракцій озвучити ті законопроекти, які не попали в постанову про порядок денний, щоб ми могли їх включити за підсумками роботи погоджувальної ради. Я дуже сподіваюсь, що завтра ми зможемо вийти на позитивне голосування по порядку денному сесії”, — підкреслив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 13 березня депутати провалили порядок денний сесії.

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