Завтра пятый поезд Единение Украины прибудет в Киев

Завтра, 24 марта, в 09:00 на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве состоится торжественная встреча 5-го поезда Единение Украины "Трухановская Сич". Проект реализовывался и длился 16 суток. За это время поезд побывал в 13 городах, где были проведены социальные, общественно-образовательные и культурные мероприятия.

В течение 16 дней, с 9 по 24 марта, пассажиры этого поезда - волонтеры, студенты, общественные деятели и военные из восточных и западных областей - путешествовали по городам страны. За время путешествия прошло множество мероприятий социальной направленности, встреч с общественными активистами, представителями местной власти и др.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда на весеннии каникулы.