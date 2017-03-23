Завтра п'ятий поїзд Єднання України прибуде до Києва

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Завтра, 24 березня о 9:00, Київ зустрічатиме п’ятий поїзд Єднання України “Труханівська Січ”, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Завтра, 24 березня, о 09:00 на Центральному залізничному вокзалі в Києві відбудеться урочиста зустріч 5-го поїзда Єднання України “Труханівська Січ”. Проект реалізовувався та тривав 16 діб. За цей час поїзд побував у 13 містах, де були проведені соціальні, суспільно-освітні та культурні заходи.

Упродовж 16 днів, з 9 по 24 березня, пасажири цього поїзда — волонтери, студенти, громадські діячі та військові зі східних та західних областей — подорожували містами країни. Під час заходу пройшло безліч заходів соціального спрямування, зустрічей із громадськими активістами, представниками місцевої влади тощо.

Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” призначила ще 3 додаткові поїзди до весняних канікул.

Українські Національні Новини

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