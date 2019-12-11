Завтра первым на рассмотрение Рады вынесут законопроект об особом статусе Донбасса

"Да, планирует, это первый вопрос", - сказала Верещук, отвечая на вопрос, планирует ли завтра ВР рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса.

Напомним, ВР планирует завтра рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированный накануне народными депутатами от "Слуги народа".

В то же время напоминаем, комитет сегодня рассматривает законопроект об особом статусе Донбасса.