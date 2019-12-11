Комітет сьогодні розглядатиме законопроект про особливий статус Донбасу

“Зараз буде комітет розглядати, ми щойно на підкомітеті рекомендували розглядати за основу та в цілому. Зараз комітет визначиться чи підтримає він цю ідею. Очевидно, коли буде готовий новий текст і новий закон і він буде узгоджений з усіма сторонами, то в ньому буде написано, що цей закон перестає діяти”, — зазначив Корнієнко.

За його словами, новий законопроект може бути розроблений більше ніж за пів року.

“Тому, вибрана така форма зокрема, щоб вносити якомога менше змін в текст, в закон. Щоб це швидше ми могли підтримати ВРУ. І ми фактично не змінюємо слова, змінюємо тільки цифру. І це така компромісна позиція”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження “особливого статусу” Донбасу — зміни до закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, зареєстрований напередодні народними депутатами від “Слуги народу”.