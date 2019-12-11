Комітет сьогодні розглядатиме законопроект про особливий статус Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування сьогодні розглядатиме законопроект щодо особливого статусу Донбасу. Про це на брифінгу щодо законопроекту про особливий статус Донбасу повідомив голова партії “Слуга народу”, заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“Зараз буде комітет розглядати, ми щойно на підкомітеті рекомендували розглядати за основу та в цілому. Зараз комітет визначиться чи підтримає він цю ідею. Очевидно, коли буде готовий новий текст і новий закон і він буде узгоджений з усіма сторонами, то в ньому буде написано, що цей закон перестає діяти”, — зазначив Корнієнко.
За його словами, новий законопроект може бути розроблений більше ніж за пів року.
“Тому, вибрана така форма зокрема, щоб вносити якомога менше змін в текст, в закон. Щоб це швидше ми могли підтримати ВРУ. І ми фактично не змінюємо слова, змінюємо тільки цифру. І це така компромісна позиція”, — сказав Корнієнко.
Нагадаємо, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження “особливого статусу” Донбасу — зміни до закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, зареєстрований напередодні народними депутатами від “Слуги народу”.