Комитет сегодня рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса

“Сейчас будет комитет рассматривать, мы только на подкомитете рекомендовали рассматривать за основу и в целом. Сейчас комитет определится поддержит ли он эту идею. Очевидно, когда будет готов новый текст и новый закон и он будет согласован со всеми сторонами, то в нем будет написано, что этот закон перестает действовать”, — отметил Корниенко.

По его словам, новый законопроект может быть разработан более чем за полгода.

“Поэтому, выбрана такая форма в частности, чтобы вносить как можно меньше изменений в текст, в закон. Чтобы это скорее мы могли поддержать ВРУ. И мы фактически меняем слова, меняем только цифру. И это такая компромиссная позиция”, — сказал Корниенко.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении “особого статуса” Донбасса — изменения в закон “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, зарегистрирован накануне народными депутатами от “Слуги народа”.