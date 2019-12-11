Завтра першим на розгляд Ради винесуть законопроект про особливий статус Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради 12 грудня першим на розгляд винесуть законопроект щодо особливого статусу Донбасу. Про це журналісту УНН повідомила народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук.
“Так, планує, це перше питання”, - сказала Верещук, відповідаючи на питання, чи планує завтра ВР розглянути законопроект щодо особливого статусу Донбасу.
Нагадаємо, ВР планує завтра розглянути законопроект про особливий статус Донбасу.
Нагадаємо, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження “особливого статусу” Донбасу — зміни до закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, зареєстрований напередодні народними депутатами від “Слуги народу”.
Водночас нагадуємо, комітет сьогодні розглядає законопроект про особливий статус Донбасу.