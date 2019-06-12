Завтра на Закарпатье объявили день траура по погибшим в ДТП лесорубами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Завтра, 13 июня, в Закарпатской области объявлен день траура из-за трагической гибели пятерых жителей села Тарасовка Тячевского района. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя облгосадминистрации Ярослав Галас. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"Согласно документу, на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях будет приспущен Государственный флаг, кроме того, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий", - говорится в распоряжении.
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Напомним, вчера в лесном массиве вблизи села Тарасовка Тячевского района во время грозы грузовик упал с дороги в горную реку, в результате чего погибли пять человек.