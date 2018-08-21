На Прикарпатті дівчинка впала у водоспад: матір стрибнула за нею
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Дитина впала у водоспад "Пробій" у місті Яремче Івано-Франківської області. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в області, передає УНН.
"20 серпня о 17:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у водоспад "Пробій" на р. Прут в м. Яремче впала дитина 2009 року народження. Намагаючись її врятувати, мати дівчинки 1987 року народження стрибнула за нею у воду", - йдеться в повідомленні.
Місцеве населення витягло потерпілих з води до прибуття рятувальників.
"Станом на 18:20 працівники пожежно-рятувальної служби спільно з гірськими рятувальниками на ношах транспортували потерпілих до автомобіля швидкої медичної допомоги. Бригадою швидкої медичної допомоги потерпілих доставлено в Яремчанську центральну міську лікарню", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у Рівненській області у річці потонули дві сестри 12 та 13 років.