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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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На Прикарпатье девочка упала в водопад: мать прыгнула за ней

Киев • УНН

 • 31181 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Ребенок упал в водопад "Пробий" в Яремче Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.

На Прикарпатье девочка упала в водопад: мать прыгнула за ней

"20 августа в 17:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в водопад "Пробий" на р. Прут в г. Яремче упал ребенок 2009 года рождения. Пытаясь ее спасти, мать девочки 1987 года рождения прыгнула за ней в воду", - говорится в сообщении.

Местное население вытащило пострадавших из воды до прибытия спасателей.

"По состоянию на 18:20 работники пожарно-спасательной службы совместно с горными спасателями на носилках транспортировали пострадавших к автомобилю скорой медицинской помощи. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие доставлены в Яремчанскую центральную городскую больницу", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Ровенской области в реке утонули две сестры 12 и 13 лет.

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