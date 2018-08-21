На Прикарпатье девочка упала в водопад: мать прыгнула за ней
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Ребенок упал в водопад "Пробий" в Яремче Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"20 августа в 17:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в водопад "Пробий" на р. Прут в г. Яремче упал ребенок 2009 года рождения. Пытаясь ее спасти, мать девочки 1987 года рождения прыгнула за ней в воду", - говорится в сообщении.
Местное население вытащило пострадавших из воды до прибытия спасателей.
"По состоянию на 18:20 работники пожарно-спасательной службы совместно с горными спасателями на носилках транспортировали пострадавших к автомобилю скорой медицинской помощи. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие доставлены в Яремчанскую центральную городскую больницу", - отметили в ГСЧС.
Напомним, в Ровенской области в реке утонули две сестры 12 и 13 лет.