Завтра на Закарпатті оголосили день жалоби за загиблими у ДТП лісорубами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Завтра, 13 червня, у Закарпатській області оголошено день жалоби через трагічну загибель п’ятьох мешканців Села Тарасівка Тячівського району. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків голови облдержадміністрації Ярослав Галас. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.
“Згідно з документом, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях буде приспущено Державний прапор, крім того, установам та організаціям, незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів”, — йдеться в розпорядженні.
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Нагадаємо, вчора в лісовому масиві поблизу села Тарасівка Тячівського району під час грози вантажівка впала з дороги в гірську річку, через що загинули п’ятеро людей.