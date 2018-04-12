Завтра на трассах Киев-Харьков и Киев-Одесса ограничат движение транспорта

В ведомстве сообщили, что движение на этих двух трассах будет ограничено в некоторых участках из-за проведения капитального ремонта.

"М-05 Киев-Одесса. В пятницу, 13.04.2018 планируется закрытие левой полосы (в направлении г. Киев) транспортной развязки на км 79 + 308 для движения автотранспорта; км 29 + 400 - км 36 + 500 /пгт. Калиновка/ (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду с 4.00 11.04.2018; км 68 +900 - км 77 + 000; /с. Гребенки/ (левый проезд закрыт, движение осуществляется по правому проезда) км 79+ 500 - км 84 + 100 /Белая Церковь/ (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду). М-03 Киев-Харьков. Частично ограничено движение на съезде с транспортной развязки в ГМА "Борисполь" на 33 км. Движение осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в начале апреля из-за таяния снега вода залила дорогу Полтава-Киев, а в Черниговской области снег размыл обочину на участке трассы Киев-Сумы.