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Завтра на трассах Киев-Харьков и Киев-Одесса ограничат движение транспорта

Завтра на трассах Киев-Харьков и Киев-Одесса ограничат движение транспорта

Киев  •  УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ.12 апреля. УНН. Завтра, 13 апреля, на неопределенный срок ограничат движение автотранспорта трассами Киев-Харьков и Киев-Одесса. Об этом сообщила пресс-служба Службы атвомобильних дорог Украины, передает УНН.

В ведомстве сообщили, что движение на этих двух трассах будет ограничено в некоторых участках из-за проведения капитального ремонта.

"М-05 Киев-Одесса. В пятницу, 13.04.2018 планируется закрытие левой полосы (в направлении г. Киев) транспортной развязки на км 79 + 308 для движения автотранспорта; км 29 + 400 - км 36 + 500 /пгт. Калиновка/ (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду с 4.00 11.04.2018; км 68 +900 - км 77 + 000; /с. Гребенки/ (левый проезд закрыт, движение осуществляется по правому проезда) км 79+ 500 - км 84 + 100 /Белая Церковь/ (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду). М-03 Киев-Харьков. Частично ограничено движение на съезде с транспортной развязки в ГМА "Борисполь" на 33 км. Движение осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в начале апреля из-за таяния снега вода залила дорогу Полтава-Киев, а в Черниговской области снег размыл обочину на участке трассы Киев-Сумы.

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