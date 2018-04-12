Завтра на трасах Київ-Харків і Київ-Одеса обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ.12 квітня. УНН. Завтра, 13 квітня, на невизначений термін обмежать рух автотранспорту трасами Київ-Харків та Київ-Одеса. Про це повідомила прес-служба Служби атвомобільних доріг України,передає УНН.
У відомстві повідомили, що рух на цих двох трасах буде обмежений в деяких ділянках через проведення капітального ремонту.
"М-05 Київ-Одеса. У п'ятницю, 13.04.2018 планується закриття лівої смуги ( в напрямку м. Київ) транспортної розв’язки на км 79+308 для руху автотранспорту; км 29+400 – км 36+500 /смт. Калинівка/ (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду з 4.00 11.04.2018; км 68+900 – км 77+000; /смт. Гребінки/ (лівий проїзд закритий, рух здійснюється по правому проїзду); км 79+500 – км 84+100 /Біла Церква/ (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду). М-03 Київ-Харків. Частково обмежено рух на з’їзді з транспортної розв’язки до ДМА "Бориспіль" на 33 км. Рух здійснюється однією смугою", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на початку квітня через танення снігу вода залила дорогу Полтава-Київ, а в Чернігівській області сніг розмив узбіччя на ділянці траси Київ-Суми.